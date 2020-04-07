Биробиджан, , 07:02 — REGNUM В Еврейской автономии принято решение закрыть детские сады, до тех пор, пока существует угроза распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Также остановлена работа и дежурных групп в детских садах, которые работали до последнего времени. Как полагают в правительстве автономии, режим самоизоляции предполагает, что большинство родителей находятся дома вместе с детьми.

Тем, кто продолжает работать, в правительстве ЕАО предлагают уйти в оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счёт, а если работодатель откажет, то обратиться в трудовую инспекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани порядка 400 детей посещают дежурные группы в детских садах.