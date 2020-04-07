Веллингтон, , 06:40 — REGNUM За прошедшие сутки в Новой Зеландии выявлено 32 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, заявила главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд на пресс-конференции.

Также выявлено 22 предварительно подтвержденных случая заражения коронавирусом нового типа. Общее число заболевших COVID-19 в Новой Зеландии с начала пандемии составило 1160. За все время от болезни умер лишь один человек, еще 241 выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министру здравоохранения Новой Зеландии пришлось принести публичные извинения за нарушение режима карантина. Тем не менее, премьер-министр страны отказалась отправлять его в отставку.

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