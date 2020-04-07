Ульяновск, , 06:37 — REGNUM В Ульяновской области из-за тёплой погоды установился пожароопасный период. Это на полторы недели раньше по сравнению с 2019 годом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В лесах региона начался пожароопасный сезон. В 2020 году для тушения пожаров и предотвращения возгораний создана группировка сил численностью около 3,1 тыс. человек, что на 541 больше, чем было в 2019 году. Также будет задействована новая техника, приобретённая в прошлом году в рамках национального проекта. Всего в регионе работает 21 лесопожарная станция.

Ранее в области приняли план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на сельхозучастках, который, в частности, предполагает очистку полей от сухой травы и мусора на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Поля необходимо отделять от лесных территорий минерализованной полосой.

В области уже зарегистрированы первые пожары. С 1 по 5 апреля спасатели выезжали на тушение четырёх пожаров общей площадью 6,72 га. По данным властей, основные причины возгораний в лесах — нарушение правил пожарной безопасности, в том числе несанкционированные палы сухой травы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта пожарные 24 раза выезжали на тушение сухой травы, произошёл один низовой пожар в Жадовском участковом лесничестве. 29 и 30 марта в области на территории Барышского лесничества произошли два возгорания общей площадью более 2 гектаров.