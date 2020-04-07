Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:32 — REGNUM Пациенты с коронавирусом добирались в Новокузнецк через Новосибирск, сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Напомним, накануне, 6 апреля, в Новокузнецке было официально подтверждено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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«Первый случай завезён после путешествия из ОАЭ. Жительница города (1961 г. р) летела рейсом до Новосибирска, после чего она на микроавтобусе туристической компании прибыла к нам, — написал Кузнецов в своём Instagram. — В другом случае, гражданин (1986 г. р) прибыл с Украины. Также до города добирался через Новосибирск, а затем в электричке до Новокузнецка. Во время следования медиками 30 марта было у него выявлена повешенная температура. На вокзале, по прибытию в город он сразу был доставлен в 29 больницу».

Мэр Новокузнецка уточнил, что «состояние больных в настоящее время — удовлетворительное».