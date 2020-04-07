Якутск, , 06:40 — REGNUM В Якутии остаётся стабильной эпидемиологическая ситуация стабильная, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 7 апреля 8 пациентов с диагнозом «коронавирус» находятся на лечении в инфекционном стационаре Якутска, 7 человек полностью излечились. Результат проб, взятый у прилетевшей якутянки из Нидерландов, пока из Новосибирска не поступил.

6 апреля сделано 282 пробы на коронавирус, все отрицательные.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина, умерший 6 апреля в Приморье от коронавируса, был сотрудником вертолётного завода «Прогресс» и вернулся из служебной командировки в Египет.