Магадан, Магаданская область, 7 апреля 2020, 06:32 — REGNUM Учителя гимназии №13 в Магадане записали для своих учеников и выложили на YouTube позитивный видеоклип, посвящённый самоизоляции и дистанционному обучению.
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В комментариях к «Песне на удалёнке», посвящённой любимым ученикам, педагоги написали, что очень соскучились по детям, а клип — это поддержка всем в условиях дистанционного обучения.
Клип на мотив «Песенки о хорошем настроении» сделали учителя в домашних условиях:
«Если невозможно выйти вам из дома
И на карантине нету сил сидеть,
Вы услышьте голос, голос наш знакомый,
И, решая наши тесты, сможете подпеть».
Как сообщало ИА REGNUM, с 6 апреля школьники России перешли на дистанционное обучение.
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