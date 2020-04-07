Магадан, Магаданская область, , 06:32 — REGNUM Учителя гимназии №13 в Магадане записали для своих учеников и выложили на YouTube позитивный видеоклип, посвящённый самоизоляции и дистанционному обучению.

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В комментариях к «Песне на удалёнке», посвящённой любимым ученикам, педагоги написали, что очень соскучились по детям, а клип — это поддержка всем в условиях дистанционного обучения.

Клип на мотив «Песенки о хорошем настроении» сделали учителя в домашних условиях:

«Если невозможно выйти вам из дома

И на карантине нету сил сидеть,

Вы услышьте голос, голос наш знакомый,

И, решая наши тесты, сможете подпеть».

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 апреля школьники России перешли на дистанционное обучение.

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