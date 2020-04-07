Вашингтон, , 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.

«Действующая при Росавиации межведомственная рабочая группа, координирующая возвращение граждан России из-за рубежа, подтвердила намерение возобновить вывозные рейсы», — заявил Антонов.

Он отметил, что все желающие выехать из США в Россию российские граждане должны отправить соответствующую заявку на портале Госуслуг. Однако в настоящее время заявок недостаточно для организации даже одного авиарейса.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля около 50 граждан России остались в аэропорту им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке после отмены авиарейса в Москву. Граждане были обеспокоены тем, что не могут вернуться на Родину, а также опасаются заразиться коронавирусом в США.

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