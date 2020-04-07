Бердск, Новосибирская область, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Врачам Бердской городской больницы необоснованно снизили размеры стимулирующих выплат. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, передаёт корреспндент ИА REGNUM.
По данным прокуратуры Новосибирской области, размер невыплаченной заработной платы 820 медицинским работникам превысил 6 млн рублей. Главному врачу больницы было внесено представление. Возбуждено дело об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ — «Неполная выплата в установленный срок заработной платы».«В результате принятых мер прокурорского реагирования работники больницы получили все причитающиеся им выплаты на сумму более 6 млн рублей», — уточнили в ведомстве.