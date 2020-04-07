Томск, , 06:14 — REGNUM Томская область, как и другие регионы РФ, находится в режиме полной самоизоляции, введённом в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 6 апреля томский губернатор Сергей Жвачкин выступил с очередным обращением к жителям региона.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, обращение опубликовано на официальном сайте областной администрации. В нём говорится, что жителям региона разрешено выехать на дачи, но с условием.

«Сегодня многие стремятся выехать на дачи, на мичуринские участки. Давайте договоримся: это можно сделать, но только своей семьёй, только с теми, с кем вы находитесь на самоизоляции», — подчеркнул Жвачкин.

Он уточнил, что массовые выезды компанией запрещены, «иначе будет грош цена нашей самоизоляции».

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 6 апреля в Томской области было зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции, в том числе один человек уже выздоровел.

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