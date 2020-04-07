Новосибирск, , 06:08 — REGNUM На 84 году жизни скончалась известная новосибирская журналистка Роза Литвиненко, сообщают «Вести Новосибирск».

«Информацию о кончине нашей коллеги, стоявшей у истоков ГТРК «Новосибирск», нам подтвердили в окружении дочери Розы Александровны — также известной в Новосибирске журналистки и продюсера Анастасии Журавлёвой», — уточнило СМИ.

Роза Литвиненко в 1960 году начала работать в Новосибирске ассистентом режиссёра на местной ГТРК, дошла до старшего редактора кинопрограмм.

Она готовила циклы передач, в том числе «Кино и мы», «Кино и зритель», «Творческие портреты деятелей кино», «У нас в гостях». Её авторская программа «Кино и зритель» выходила в эфир ГТРК «Новосибирск» более 40 лет.

«Литвиненко была пропагандистом отечественного и зарубежного киноискусства, творчества сибирских кинематографистов. Постоянно становилась членом жюри, почётным гостем фестивалей неигрового кино, её называли талисманом Открытого фестиваля неигрового кино «Россия» в Екатеринбурге», — пишет «Тайга.инфо».