Хабаровск, , 06:11 — REGNUM По данным минздрава Хабаровского края в отделение интенсивной терапии 7 апреля помещен третий по счёту пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве.

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По данным ведомства, 7 апреля в регионе официально подтверждено 11 случаев коронавируса. С подозрением — 20 человек, в том числе 1 ребёнок.

Трое тяжелых пациентов в реанимации подключены к ИВЛ.

Под медицинским наблюдением находятся около 4 тыс. человек, вернувшихся из стран и регионов, неблагополучных по COVID-19, 19 человек помещены в обсерваторы.

Как сообщало ИА REGNUM, малый бизнес Хабаровского края намерен выйти на работу, потому, что ресурсов на карантин до 30 апреля у него нет.