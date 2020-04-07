Триполи, , 06:04 — REGNUM В Ливии выздоровел первый человек с заболеванием коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ливийского национального центра по контролю за заболеваниями.

«Мы официально объявляем о первом случае выздоровления от нового коронавируса», — заявил глава центра.

При этом подчеркивается, что жителям Ливии необходимо соблюдать режим карантина и оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Также центр отчитался о новом выявленном случае заболевания COVID-19. Теперь в стране официально подтверждены 19 случаев.

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