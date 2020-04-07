Омск, , 06:02 — REGNUM В Омской области 84 медицинских сотрудника, подвергающихся риску заражения коронавирусом, получат поощрение за март за счёт средств регионального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Соответствующее распоряжение подписал омский губернатор Александр Бурков.

Уточняется, что в дальнейшем медикам, занятым лечением больных COVID-19, выплаты будут производиться из фонда ОМС. На эти доплаты Омской области с апреля выделяется 76,9 млн рублей.

Как уточнил Бурков, за март врачи получат по 50 тысяч рублей, медсёстры — по 30 тысяч, младший персонал — по 15 тыс. рублей каждый.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 6 апреля в Омской области было зарегистрировано десять случаев коронавирусной инфекции.

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