Хабаровск, , 06:07 — REGNUM Малый бизнес Хабаровского края, который в последние годы и без пандемии и карантина чувствует себя «больным», не видит иного выхода, кроме как идти на работу. Предприниматели «атакуют» Instagram губернатора Сергея Фургала. Вопросов у них много, ответов нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сидим до 30! Вводите ЧС! С чего предпринимателям платить аренду?! С чего? Если не работаем?! Мы и сейчас без работы, и в перспективе её не будет! Даже если все ИП закроются».

«И никто ведь аренду не заморозит на время карантина!».

«Многие из тех, кого я знаю, коммерсанты, решили в понедельник выходить на работу. Потому, что надо что-то кушать и людям зарплату надо платить».

«Продай почку — заплати налоги. Всем все ясно уже».

«Мы узнавали. Нам арендодатели говорят, что от губернатора не было постановления на освобождение от арендных платежей. Было только постановление на рассрочку, на кредит, на расторжение договора аренды в муниципальных зданиях. Это как — вот вам запрет на работу, но деньги вы всё равно заплатите. Надо было в чиновники идти. Сидели бы сейчас на карантине и зарплату получали».

«Предложили, из всех мер поддержки, оформить банкротство. И что?! Меня и моего ребёнка после этого кто-то начнёт содержать?!».

«А собственников зданий, которые в аренду сдают, никто не освобождал ни от налога на имущество, ни от платежей за свет, воду, и так далее! Они-то с чего это всё заплатят?! Так что, страдают все одинаково».

«Сергей Иванович (Фургал, прим ИА REGNUM)! Я вас, конечно, уважаю. Но сидеть без работы до 30 — это бред! Но вы своими действиями нарушаете ваши же постановления! Вы подписали постановление об ограничении движения транспорта по дорогам весом свыше 3,5 тонн. Брать пропуска — не вариант — за них цена космическая! А лучше бы дороги нормальные строили и не воровали! Сидим без работы! Жена в парикмахерской, работает сама на себя, ей налоги с чего платить, если запрет на работу?! Где взять денег, чтобы накормить себя и ребёнка? ЧС не объявляют, чтобы не платить. А нам-то что делать с нашими налогами, кредитами и детьми?!».

«ИП и самозанятые умрут все. До 15 ещё есть ресурсы сидеть без работы, но дальше — край! И это у меня нет ни ипотеки, ни маленьких детей», — пишут представители малого бизнеса Хабаровского края в Instagram губернатора Сергея Фургала.

Таких и подобных обращений — сотни в день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за 2019 год, без всяких пандемий и изоляций, прекратили свою деятельность более 1700 малых предприятий. На многих крупнейших предприятиях региона прошли массовые сокращения, сотни людей потеряли работу. Самый большой обвал на рынке труда в регионе произошёл с января по апрель 2019 года: без работы остались более 6 тыс. человек.