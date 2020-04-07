Гонконг, Китай, , 05:49 — REGNUM Решение продлить до особого распоряжения запрет на въезд в Гонконг лицам, не имеющих прописку на территории этого района Китая приняли местные власти в связи с опасностью распространения нового коронавируса, 7 апреля сообщает газета South China Morning Post.

Ограничение было установлено 25 марта на две недели, чтобы предотвратить случаи завоза коронавирусной инфекции в Гонконг.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заболевания пневмонией нового типа в Гонконге был зафиксирован 22 января. В настоящее время, на территории этого специального административного района зарегистрировано 914 случаев заражения коронавирусом.

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