Арсеньев, Приморский край, , 05:50 — REGNUM Умерший в Приморье мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, являлся сотрудником Арсеньевского авиационного завода «Прогресс», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мужчина находился в Египте в служебной командировке, куда предприятие поставляет вертолёты Ка-52 «Аллигатор». На самом предприятии отказались прокомментировать смерть своего сотрудника.

Ранее пресс-служба авиазавода сообщала о двух сотрудниках компании, проходящих лечение от коронавируса «в стране пребывания», которой является Египет.

Как сообщало ИА REGNUM, два жителя Приморья лечатся от коронавируса за границей.