Веллингтон, , 05:44 — REGNUM Глава министерства здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк извинился за нарушение режима карантина, введенного в стране, сообщает Синьхуа.

«В то время, когда мы просили новозеландцев принести историческую жертву, я всех подвел. Я повел себя как идиот и я понимаю, почему люди злятся на меня», — заявил он.

Сообщается, что Кларк во время карантина поехал с семьей на пляж, а также катался на велосипеде в горах. При этом в стране действует запрет на перемещения из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Кларк предложил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн отправить его в отставку, однако она отказала ему.

«В обычных условиях я бы уволила министра здравоохранения. Тому, что он сделал — нет оправданий. Но сейчас мой приоритет — борьбе против COVID-19. Мы не можем парализовать работу сферы здравоохранения», — заявила Ардерн.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Шотландии ушла в отставку главный санитарный врач Кэтрин Кальдервуд. Она была вынуждена покинуть свой пост после того, как дважды нарушила режим карантина.

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