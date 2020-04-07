Екатеринбург, , 05:42 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев не собирается закрывать авиасообщение с Москвой. Об этом он написал в инстаграм.

Глава региона признал, что все случаи коронавируса на Среднем Урале завозные или близко контактировавшие, передача внутри области не выявлена. При этом закрывать авиасообщение с Москвой, по его словам, не нужно.

«По Конституции у нас с вами на территории всей страны единое правовое пространство, и прервать авиасообщение между регионами невозможно», — заявил Куйвашев. И отметил, что это будет незаконно. Также он добавил, что коллеги в столице прилагают усилия и активно борются с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывного роста числа заболевших на Среднем Урале нет. Также отсутствуют и смертельные случаи заболевания.