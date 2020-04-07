Красноярск, , 05:41 — REGNUM В Красноярском крае на утро 7 апреля зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции (плюс три за сутки). Как сообщили ИА REGNUM в краевом минздраве, в том числе пять человек выздоровели.

Предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» установлен у восьми человек (плюс четыре за сутки).

Под медицинским наблюдением на дому находятся 5786 человек, снято с наблюдения 7712 человек.

Всего в регионе обследован 9481 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15:00 (местное время) 6 апреля в Красноярском крае под наблюдением находились 6599 человек.

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