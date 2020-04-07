Пекин, , 05:29 — REGNUM В Шанхае подтверждено еще два новых «импортных» случая заражения COVID-19, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Муниципальной комиссии здравоохранения Шанхая, в общей сложности 199 зараженных «импортным» коронавирусом выявлено в городе на текущий момент. Еще у 14 человек имеется подозрение на заражение.

Все новые «импортные» случаи приходятся на граждан Китая, прибывших из России и Великобритании. Оба больных помещены под карантин. Еще 24 тесных контакта зараженных пациентов находятся под наблюдением медиков. Всего в Шанхае выявлено 339 внутренних случаев заражения коронавирусом.