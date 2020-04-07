Токио, , 05:25 — REGNUM Не менее 18 интернов заразились коронавирусом нового типа в больнице университета Кейо в Токио, передает телеканал NHK со ссылкой на заявление медучреждения.

Сообщается, что первый случай заболевания коронавирусной инфекцией был выявлен в больнице у одного из интернов еще 31 марта. После этого было решено проверить на наличие коронавируса еще 99 интернов. Недавно больница получила результаты анализов — у 18 интернов наличие COVID-19 подтвердилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля глава японского города Токио Юрико Коике заявил, что в случае введения режима чрезвычайной ситуации в столице ограничивать передвижение жителей города не будут. Однако проживающим в Токио порекомендовали не выходить из дома без особой на то необходимости.

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