Рабат, , 05:24 — REGNUM Требование носить защитные маски для жителей Марокко в качестве мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции ввели марокканские власти, 6 апреля сообщает государственное информационное агентство MAP.

Решение вступает в силу с 7 апреля. Нарушителям грозит штраф от 300 до 1300 дирхамов и тюремное заключение сроком до трех месяцев.

При этом на маски установлена субсидируемая цена в 0,8 дирхама. Правительство страны объявило о том, местным производителям поручено производить защитные средства в достаточном для внутренного спроса количестве.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, в Марокко подтверждено 1 121 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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