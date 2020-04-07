Кемерово, , 05:18 — REGNUM В Кемеровской области, по данным гидрометеоцентра, на текущей неделе ожидается вскрытие пяти рек — Мундыбаш (посёлок Мундыбаш), Мрассу (посёлок Усть-Кабырза), Мрас-Су (Мыски), Кондома (посёлок Кузедеево) и Кия (Мариинск), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Таштагольском районе многие малые реки уже вскрылись — Кочура, Малая Кондома, Мунжа, Кочура. В Мариинске в районе гидропоста начался частичный ледоход на Кие.

«Для обеспечения безопасности и своевременного реагирования на половодье в регионе сформирована группировка всех ведомств и служб численностью более 14 тыс. человек и почти 4 тыс. единиц техники. Кузбасс полностью готов к паводку», — прокомментировал первый замгубернатора Вячеслав Телегин, возглавляющий противопаводкую комиссию.

Жителей Кузбасса просят не выходить на весенний лёд и не наблюдать за рекой с крутых берегов, размываемых весенними потоками.