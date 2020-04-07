Петропавловск-Камчатский, , 05:24 — REGNUM Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов пообещал помочь семьям с полуострова, которые, возвращаясь через Владивосток домой, попали в обсерваторы Приморья и потеряли авиабилеты.

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По данным ИА Кам 24, в сложную ситуацию попала семья с Камчатки. Люди попали в приморский обсерватор, возвращаясь из-за границы на Камчатку. В итоге они потеряли авиабилеты до Петропавловска, авиакомпании «Аврора». Семье пришлось дважды покупать новые билеты, авиаперевозчик никакие аргументы не принял.

«Я знаю, что многие авиакомпании навстречу идут, по многим рейсам «Аэрофлота» возврат разрешен без штрафных санкций. S7, многие региональные компании на это пошли. Я уверен, что мы сможем помочь нашим гражданам. Я лично обращусь в ближайшее время с тем, чтобы этот вопрос решить и помочь в силу сложившихся обстоятельств семьям, которые попали в затруднительную ситуацию», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Камчатки пообещал, что медики, занятые на противодействии COVID-19, получат допвыплаты уже в апреле.