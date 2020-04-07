Новосибирск, , 05:06 — REGNUM В Новосибирской области, по данным гидрометцентра, с 8 апреля ожидается ухудшение погоды.

Так, 8 апреля и ночью 9 апреля прогнозируется усиление ветра до 17−22 метров в секунду, местами порывы до 25−27 метров в секунду.

В региональном управлении МЧС России предупреждают новосибирцев, что непогода может осложнить ситуацию на дорогах.

Руководителям органов местного самоуправления, министерств, ведомств, объектов жизнеобеспечения и экономики рекомендовано принять профилактические меры.