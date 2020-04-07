Сеул, , 05:06 — REGNUM 47 новых случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано на территории Южной Кореи за последние сутки, еще шесть пациентов с этим диагнозом скончались, 7 апреля сообщает организация Центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при южнокорейском минздраве.

Всего в республике подтверждено 10 331 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 192 — летальные. Отмечается, что в Южной Корее было поведено более 446 тысяч тестов на данную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля стало известно, что за рубежом находятся 30 граждан Южной Кореи, у которых диагностировано COVID-19.

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