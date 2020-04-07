Москва, , 05:04 — REGNUM Только от самих людей зависит, покоримся ли мы вирусу страха или же будем излучать пасхальный свет, несущий надежду, — считает архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви России Дитрих Брауэр. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, как в такое непростое время, в период самоизоляции и эпидемии коронавируса, сохранить самообладание, он также отметил:

«Это время пандемии коронавирусной инфекции является испытанием для каждого человека, независимо от его отношения к религии. Привычный для нас порядок вещей в условиях самоизоляции и строгих ограничений в одночасье нарушился. Но самое главное — это те чувства тревоги, страха, уныния, которые могут охватить нас. Это заставляет нас вновь осознать человеческую хрупкость и уязвимость. Но вместе с тем глубже заглянуть в свою душу и четче определить жизненные приоритеты. И по-настоящему соскучиться друг по другу и по живому общению.

Сейчас хорошо видно, что верующие не изолированы от мира с его болью и страданием. Наоборот, именно в это время можно яснее увидеть то, в чем состоит миссия религии. А именно: нести всем, кто окружает нас, ободрение и надежду, вопреки любым обстоятельствам. Христианская надежда не дает нам убежать и скрыться от жизненных опасностей и проблем. Она не дает нам стать их заложниками.

Благодаря испытанию коронавирусом мы учимся быть креативными и вдохновляемся друг от друга. Несмотря на то, что сейчас нет возможности посещать храмы, современные технологии позволяют транслировать богослужения и иные мероприятия онлайн. И за это мы можем быть благодарны. Рождаются новые инициативы по помощи нуждающимся, ободрению больных и одиноких.

Это не первая и, вероятно, не последняя эпидемия, которую переживает человечество. И во все времена продолжает звучать и побеждать голос христианской надежды. Сегодня благодаря своему универсальному языку, этот голос достигает нас и через телефон и через мессенджер, и через мудрую книгу и через хороший фильм. Но Он все так же ясен и свеж в бессмертном наследии наших великих единоверцев: Баха, Мендельсона, Брамса, Дюрера, Кранаха, Рембрандта и других. Благо, что для того, чтобы им насладиться, не обязательно выходить из дома.

Пасха в этом году не будет обычной. Тем не менее, свет этого праздника не померкнет. Он призван осветить собой всякую тьму наших будней и все представить в новом свете. Свете Воскресения Христова. Мартину Лютеру принадлежат слова: «У нас, христиан, каждый день Пасха. Хорошо, что мы один раз в год особым образом празднуем Пасху, придерживаясь времени, когда Христос умер и воскрес. Однако вспоминать о Его страданиях и воскресении мы должны не только в это время, но во все дни..».

Однажды коронавирус будет повержен. От того, как мы провели этот отрезок нашей жизни зависит, какими мы будем после этой пандемии. Покоримся ли мы вирусу страха, будем ли заражать окружающих унынием? Или же будем излучать пасхальный свет, несущий надежду?».

Кк уже сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден, президент Росси Владимир Путин в своём обращении к нации заявил, что видит необходимость в продлении нерабочих дней до 30 апреля 2020 года.

По данным на 6 апреля, в 80 регионах России зарегистрировано 6343 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек. ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию «Коронавирус: российские реалии».