Бразилиа, , 04:54 — REGNUM Новых 926 случаев заражения коронавирусом нового типа выявили в Бразилии за 6 апреля, говорится в отчете бразильского министерства здравоохранения.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 12 056. Также количество смертельных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Бразилии достигло 553. Отмечается, что показатель смертности в стране вырос до 4,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, к 6 апреля показатель смертности от коронавируса в Бразилии вырос на 12,5%. На тот день количество подтвержденных смертельных случаев от заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 486.

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