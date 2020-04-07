Новосибирск, , 04:52 — REGNUM Новосибирские полицейские составили уже девять административных протоколов на нарушивших карантин по коронавирусу, сообщает оперативный штаб.

Напомним, что с 1 апреля штраф для прибывших из-за рубежа и не соблюдающих обязательную двухнедельную изоляцию составляет от 15 до 40 тысяч рублей. В оперштабе отметили, что правоохранители ежедневно проводят более 30 тысяч профилактических бесед с новосибирцами, не желающими соблюдать режим самоизоляции. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области зарегистрировано 11 пациентов с коронавирусом.

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