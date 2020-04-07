Владивосток, , 04:46 — REGNUM С 7 апреля китайская сторона временно закрывает границу с Россией в пункте пропуска Пограничный—Суйфэньхэ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Власти Приморья просят не возить граждан КНР через Владивосток

Согласно решению оперативного штаба Приморья, все граждане КНР, прибывающие на территорию края внутренними рейсами, в обязательном порядке будут размещаться в обсерваторах на 14-дневный карантин. Это решение принято в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. В Артёме и Уссурийске зарезервировано 150 мест.

«Мы сейчас рассматриваем меры для того, чтобы всех граждан Китая, прибывающих на внутренних рейсах, изолировать в отдельных обсерваторах. И такие обсерваторы нами на первом этапе подготовлены», — заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья обратились к правительству России с просьбой остановить перевозку граждан КНР из Москвы в Китай через Владивосток.