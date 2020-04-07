Хабаровск, , 04:42 — REGNUM Учащихся Хабаровского края на период дистанционного обучения обеспечат сухими пайками вместо горячих школьных обедов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении «Единой России» в Хабаровском крае.

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Инициативу «ЕР» по обеспечению продуктами питания детей на дистанционном обучении поддержали в 42 регионах РФ. В том числе, в Хабаровском крае продукты питания доставят малообеспеченным и многодетным семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине также вместо горячего питания в школах дети будут обеспечены продуктами питания — семьям доставят крупы, консервы и прочие продукты.