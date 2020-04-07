Ухань, Китай, , 04:23 — REGNUM Власти Китая отчитались о ситуации с новым коронавирусом на территории провинции Хубэй, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Хубэй, некогда являвшаяся эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае и являющаяся самой пострадавшей провинцией Китая от эпидемии, отчиталась об отсутствии новых зарегистрированных случаев заражения опасной инфекцией за прошедшие сутки.

Как подчеркнули в Комиссии здравоохранения провинции Хубэй, в регионе также впервые за долгое время не зафиксировано ни одного нового случая гибели людей от COVID-19.

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