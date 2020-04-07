Нью-Йорк, США, , 04:23 — REGNUM Власти Нью-Йорка переоборудуют Кафедральный собор Иоанна Богослова — крупнейший готический собор в мире — в госпиталь, который будет принимать больных пневмонией, вызванной коронавирусом. Об этом 6 апреля пишет The New York Times.

«Традиционно, в прежние века, соборы всегда использовались подобным образом — как, например, во время чумы. Так что это не нечто чуждое для соборов, но для нас опыт новый», — прокомментировал событие настоятель собора.

После завершения работ, собор сможет разместить порядка 200 пациентов. Предполагается, что их начнут доставлять в здание уже к концу текущей недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество жителей США, у которых подтверждено заражение коронавирусом, достигло 362 759 человек. Город Нью-Йорк стал одним из эпицентров эпидемии в США.

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