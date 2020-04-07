Оттава, , 04:22 — REGNUM Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции нового типа на территории Канады увеличилось до 16 667, 6 апреля сообщается на сайте канадского министерства здравоохранения.

За сутки в стране выявлено еще 1,1 тысячи новых случаев заболевания. Эпидемией охвачены 12 из 13 канадских провинций. Всего с начала наблюдений от COVID-19 скончалось 323 пациента, а 3,6 тысячи — выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в связи с опасностью распространения коронавируса в более, чем половине регионов Канады было объявлено чрезвычайное положение.

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