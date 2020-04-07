Пекин, , 04:20 — REGNUM На материковой части Китая не выявлено за прошедшие сутки ни одного внутреннего случая заражения новым коронавирусом, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, тем не менее имеется 32 «импортных» случая заражения COVID-19, привнесенных из-за рубежа. За прошедшие сутки также не было зафиксировано ни одной смерти от опасной инфекции в стране. Еще у 12 человек имеется подозрение на коронавирус. Все случаи — «импортные».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки больницы страны покинуло 89 пациентов, излечившихся от коронавируса. Общее число выздоровевших достигло 77 167 человек за все время эпидемии.

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