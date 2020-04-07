Пекин, , 04:16 — REGNUM За прошедшие сутки в Китае из больниц страны было выписано 89 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Как отметили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 77 167 пациентов было выписано из больниц Китая за все время эпидемии в стране на текущий момент. Общее подтвержденное число заразившихся в стране достигло 81 740 человек, из которых 3331 человек скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае выявлено 32 вновь заразившихся «импортным» коронавирусом, а общее число таких пациентов достигло 983.

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