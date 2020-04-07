Якутск, , 04:32 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в ходе совещания по эпидемиологической ситуации обсудил с главами муниципалитетов ситуацию с очередями в банках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Выяснилось, что на фоне эпидемиологической обстановки банки перешли на ограниченный режим работы. Из-за этого скопились очереди.

По словам Айсена Николаева, такая ситуация наблюдается в Сунтарском, Чурапчинском, Таттинском и Жиганском районах.

«В условиях, когда есть спрос на услуги банкоматов, на снятие наличных, отделения банков работали в сокращенном режиме, а где-то и вовсе не работали. Вместо того, чтобы обеспечить социальное дистанцирование, вы допускаете такие столпотворения. Так не пойдёт, это безалаберность с вашей стороны. Особенно, когда никто не застрахован от того, что на территории ваших муниципальных образований имеются потенциальные носители коронавирусной инфекции», — сказал глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге сразу в нескольких местах появились большие очереди — из-за новых ограничений или вопреки им.