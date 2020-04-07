Пекин, , 04:13 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 32 новых «импортных» случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных» случаев заражения в Китае достигло 983. Из общего числа таких больных, 285 человек уже покинули госпитали страны по выздоровлению и еще 698 человек продолжают получать лечение. Из них 21 человек находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время ни одного случая гибели пациентов с коронавирусом, приезжих из-за рубежа, не выявлено. В комиссии также отметили, что 89 приезжих из других стран на материковую часть Китая продолжают оставаться под подозрением на заражение вирусом.