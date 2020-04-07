Ухань, Китай, , 04:07 — REGNUM Власти провинции Хубэй, которая наиболее остальных в Китае пострадала от эпидемии нового коронавируса, намерена принять серию мер трудоустройства нищих жителей с нивелировать влияние эпидемии на жизнь людей, сообщает 6 апреля агентство Синьхуа.

Директор провинциальной канцелярии по борьбе с бедностью Ху Чаовэнь заявил, что провинция трудоустроит 66,8 тыс. человек лесными рейнджерами и создать порядка 50 тыс. «социальных рабочих мест» для тех, кто испытывает трудности с трудоустройством на рынке труда.

Каждый бедный рабочий мигрант получит право на 200 юаней (около $28) пособие по безработице в месяц, а работодатели получат специальные пособия за прием таких людей на работу.

Финансовые инструменты борьбы с бедностью в регионе также пойдут в ход в это тяжелое время. В частности, предпринимателем будут предоставлены низкопроцентные займы до 1 млн юаней на организацию малых стартапов, где могут работать до 10 бедных фермеров.