Москва, , 04:00 — REGNUM Список из 391 социально значимых информационных ресурсов в сети интернет, к которым будет предоставляться бесплатный доступ, утвердило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) России. Соответствующий приказ 6 апреля опубликован на сайте ведомства.

В документе отмечается, что бесплатный доступ к ресурсам будет предоставляться в рамках эксперимента с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года.

Представленный список разделён на 19 категорий, включая социальные сети и сообщества, почтовые сервисы, онлайн медиа и новостные агрегаторы, карты, транспорт. Самые крупные разделы списка посвящены образованию, культуре, здоровью и здоровому образу жизни. Кроме того, в перечне представлен раздел сайтов государственных органов.

Востребованность ресурсов определялась на основе общедоступных данных об их посещаемости. При этом перечень может меняться, но не чаще раза в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, обеспечить гражданам бесплатный доступ к социально значимым отечественным сетевым ресурсам в послании Федеральному собранию предложил президент Владимир Путин. Проект получил название «Доступный интернет».

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