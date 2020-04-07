Куньмин, Китай, , 04:00 — REGNUM В пограничной провинции Юньнань на юго-западе Китая за первый квартал 2020 года было изъято почти 2,94 тонны наркотиков, что на 106,6% больше в годовом исчислении, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Местные власти раскрыли 462 случая наркоторговли и поймали 335 подозреваемых. Провинция Юньнань является фронтом борьбы с наркоторговлей в виду близости к «золотому треугольнику», в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд, откуда и идет основной трафик запрещенных веществ в Китае.

Всего 156,81 тонны сырья для производства наркотиков было изъято в рамках 12 дел, связанных с производством наркотиков за указанный период. С начала 2020 года полиция региона увеличила усилия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ей на выручку также пришли современные технологии больших данных.