Владивосток, , 03:56 — REGNUM В Приморье три пациента ожидают заключительного диагноза по коронавирусу после предварительно положительных тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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Ранее их результаты предварительно показали наличие признаков коронавируса, люди находятся в инфекционном госпитале.

«У трёх пациентов тесты вызывают «сомнительные» результаты и требуют официального подтверждения в рефенс-центре — вирусной лаборатории Новосибирска», — сообщили в региональном минздраве.

В территориальном управлении Роспотребнадзора отметили, что новых случаев заболевания на 09:00 7 апреля не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, во вторник, 7 апреля в Приморье было официально объявлено о смерти второго пациента, больного коронавирусной инфекцией.