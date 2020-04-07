Южно-Сахалинск, , 03:51 — REGNUM Три пациента на Сахалине, ранее госпитализированные с диагнозом COVID-19, полностью излечились и выписаны из стационара домой. Днём ранее был выписан первый пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале поблагодарил врачей за их труд, за правильную тактику лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине создают кассу взаимопомощи для поддержки людей, попавших в сложные ситуации в связи с карантинными мероприятиями по коронавирусу. Более 3,5 тыс. человек в регионе находятся на самоизоляции, более 300 — помещены в обсерваторы.