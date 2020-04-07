Мехико, , 03:43 — REGNUM Еще 296 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Мексике за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Сообщается, что общее количество выявленных пациентов с COVID-19 в стране достигло 2493. Также в Мексике зафиксировано 125 летальных случаев заражения коронавирусом нового типа с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике было подтверждено 2143 случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 2 апреля мексиканские власти отказались от идеи закрытия границ. По их мнению, закрытие границ не влияет на скорость распространения инфекции.

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