Владивосток, , 03:39 — REGNUM Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае. Им оказался 62-летний житель Арсеньева, который вернулся в середине марта из Египта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Ранее мужчина вернулся из Египта и сразу был помещён под наблюдение в инфекционный госпиталь. До 27 марта тест на коронавирус давал отрицательный результат, однако впоследствии он подтвердился.

«Пневмония у пациента развивалась стремительно, он был переведён в палату интенсивной терапии и подключен к аппарату ИВЛ. Состояние оценивалось как стабильное — средней степени тяжести», — сообщили в инфекционном госпитале.

Однако усиленная тактика лечения и все реанимационные мероприятия, до последнего проводимые врачами госпиталя, оказались бессильными.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье просят не возить граждан КНР из Москвы в Китай через Владивосток — среди них много заражённых коронавирусом.