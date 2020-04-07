Каракас, , 03:34 — REGNUM Комендантский час был установлен в Венесуэле в муниципалитетах штата Тачира, которые граничат с колумбийской территорией, в связи арестом трех боевиков и наемника, сообщил венесуэльский министр связи и коммуникаций Хорхе Родригес 6 апреля на своей странице в Twitter.

Родригес рассказал, что задержанные прошли обучение в тренировочном лагере в колумбийском Риоаче. Они пытались проникнуть в страну в толпе венесуэльских граждан, возвращающихся домой из Колумбии. Министр обвинил «колумбийские политические силы» в попытках организовать акты насилия в Венесуэле с использованием подобных групп.

Комендантский час на границе будет действовать с 16:00 до 10:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что группы наемников могут атаковать военные объекты в западном штате Сулия, расположенные на границе между Венесуэлой и Колумбией.

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