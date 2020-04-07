Вашингтон, , 03:11 — REGNUM «Миллионы тестов» на антитела к коронавирусу рассчитывают получить американские власти к маю этого года, заявил руководитель Офицерского корпуса службы здравоохранения США Бретт Джируар 6 апреля в ходе брифинга в Белом доме.

Он рассказал, что у данного вида тестов есть значительные отличия от теста на коронавирус, который в настоящее время используют медики. По словам Джируара, новые средства позволят определить процент случаев заражения среди граждан США.

Чиновник добавил, что необходимо быть уверенными в их полной безопасности и надежности.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что в США поведено уже 1,7 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

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