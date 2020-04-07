Богота, , 03:00 — REGNUM Власти Колумбии решили продлить действие общенационального карантина до 27 апреля, заявил президент страны Иван Дуке на своей странице в Twitter.

Ранее введенный режим карантина должен был действовать до 13 апреля. Однако в связи с тем, что ситуация по коронавирусу в стране не стабилизируется, власти Колумбии продлили карантин еще на две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля власти Колумбии отказались принимать помощь Венесуэлы для борьбы с распространением коронавируса нового типа. Отмечалось, что колумбийский лидер Иван Дуке отказался принять медицинское оборудование, подаренное Венесуэлой.

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