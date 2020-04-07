Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Количество жителей США, у которых подтверждено заражение коронавирусом, достигло 362 759 человек, говорится 6 апреля в материалах Университета Джонса Хопкинса.

Число летальных исходов в Соединённых Штатах составляет 10 689, при этом выздоровели 18,9 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 340 тыс. заражённых в США. Сегодня страна держатся на первом месте в мире по масштабам распространения коронавируса. Эпицентром пандемии является штат Нью-Йорк, где выявлено более 113 тыс. зараженных.

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