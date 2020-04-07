Москва, , 02:01 — REGNUM Увеличение нагрузки из-за перехода на дистанционный режим обучения коснулось 74% российских учителей и преподавателей вузов, говорится в исследовании, проведённом Аналитическим центром НАФИ.

В ходе опроса более четверти (26%) респондентов отметили плохую организацию перехода от традиционного обучения в онлайн. При этом учителя чаще жаловались на отсутствие компьютеров и доступа в интернет у учащихся, преподаватели вузов — на нехватку времени и возросшую нагрузку.

Опрос проводился с 20 по 27 марта 2020 года методом телефонных интервью и онлайн-опроса. В нём приняли участие 1100 российских педагогов, в том числе 800 учителей школ и 300 преподавателей вузов из восьми федеральных округов.

Напомним, 6 апреля 2020 года после затянувшихся весенних каникул в регионах России образовательные учреждения начали дистанционное обучение.

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